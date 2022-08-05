أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى لها هذا الأسبوع وعيار 21 يسجل 1070 جنيها

كتب إسلام سعيد

تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر، أعلى مستويات الذهب هذا الأسبوع، بعد صعود الأسعار خلال الـ48 ساعة الماضية قرابة 40 جنيهًا في الجرام، بسبب تحرك سعر الدولار ، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- ارتفاعًا إلى 1070 جنيهًا للجرام.



أسعار الذهب اليوم عيار 21 يسجل 1070 جنيها

عيار 18 يسجل 917 جنيها

عيار 24 يسجل 1223 جنيها

الجنيه الذهب 8560 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث" بحسب رويترز.

زادت أسعار الذهب من مكاسبها يوم الجمعة وكان من المقرر أن تنهي الأسبوع على مستوى مرتفع وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النمو العالمي، بينما ساعدت خسائر الدولار قبل إعلان بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المعادن أيضًا.

ارتفعت أسعار معظم المعادن الصناعية حيث خففت خسائر الدولار بعض الضغط الواقع على تلك المعادن. لكنها تستعد بدرجة كبيرة لإنهاء الأسبوع على مستوى منخفض بعد الإعلان عن سلسلة من بيانات التصنيع الضعيفة.

اعتبارًا من الساعة 2106 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0110 بتوقيت جرينتش)، ارتفع الذهب الفوري قليلاً عند 1792 للأوقية ليقترب من ذروة شهر، بعد ارتفاعه بنسبة 1.6% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 1808.30 دولار.