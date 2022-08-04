أسعار الذهب اليوم ترتفع 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1070جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات منتصف اليوم ارتفاعا ملحوظا بقيمة 15جنيها بعد صعود 25 جنيها صباحا، وجاء ارتفاع الذهب بسبب تحرك سعر الدولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ارتفاع من 1055 جنيها للجرام إلي 1070 جنيها للجرام، ليصبح إجمالي ارتفاع أسعار الذهب 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1070 جنيها.

عيار 18 يسجل 917 جنيها.

عيار 24 يسجل 1223 جنيها.

الجنيه الذهب 8560 جنيها .

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 4 أغسطس مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأمريكي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف الفدرالي الأميركي من رفع سعر الفائدة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً.

وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة جولد سيلفر سنترال "معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث" بحسب رويترز.