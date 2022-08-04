وزارة الثقافة تدفع بقوافل ثقافية لمناطق الحسنة بوسط سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدينة الحسنة بوسط سيناء انشطة ثقافية منوعة تم تنفيذها بواسطة قافلة ثقافية دفعت بها وزارة الثقافة لتوفير انشطة ثقافية وترفيهية منوعة.

وقال محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء أن القافلة استقبلها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء الذى أثني على أهمية الثقافة ورسالتها، وقدم كل الدعم فى انجاح القوافل الثقافية لوديان شمال سيناء والتى من نتاجها الاتجاه لإنشاء موقع ثقافى بالحسنة التى لا يوجد بها اية انشطة ثقافية من قبل، وتكوين فرق فنية من ابناء مدينة الحسنة واحتضان المواهب.

أضاف، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، إن القافلة نفذت انشطة وبرامج وعروض مسرحية وفنية متنوعة، وورش رسم لتعليم الأطفال وورشة اكتشاف مواهب وعرض فني وعرض مسرحي للعرائس ، وعرض وورش فن تشكيلي باستخدام الألوان الباستيل و الفلوماستر والخشب ورسم لوحة جماعية تعبر عن البيئة البدوية، وورشة الوان جواش للفنانة ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، وقدم الشيخ علي السيد عبد الجليل بوعظ شمال سيناء ورئيس لجنة الفتوي ولم الشمل بالأزهر الشريف ندوه تحت عنوان حب الاوطان، وقدم فريق مسرح عرائس الاطفال بقصر ثقافة العريش عروض منوعة.

كمت تضمنت الفعاليات محاضرة للشيخ رمضان خميس بكر من منطقة الوعظ بشمال سيناء التابعة للازهر الشريف عن اهمية تعليم الاطفال واحتضان المواهب الأدبية والفنية حتى ينشأ جيل سوى وصالح.

كما قدمت فتيات موهوبات من مدينة الحسنة الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد، وقدمت فرقة مواهب أبناء وبنات الحسنة فقرة استعراضية للمرة الأولى، وغناء جماعى احتفالا بالعام الهجرى الجديد.

وأوضح رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه أن هذا النشاط ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة فى تقديم كل الدعم لأهالي سيناء وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالاهتمام الثقافى لأهالي سيناء لافتا إلى أن هذه القافلة هى السادسة ضمن قوافل إقليم القناة وسيناء الثقافى التى يتم تنظيمها فى المناطق المحرومة ثقافيًا بسيناء.



اثناء الرسم



جانب من الحضور



جانب من العروض_1



عروض تراثية



عروض للمواهب



عروض منوعة



من الفعاليات



من انشطة القافلة