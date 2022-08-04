هبوط بورصات السعودية والإمارات وقطر بجلسة الأربعاء.. وصعود الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12291.54 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.07% خاسرًا 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13376.64 نقطة، فيما ارتفعت بورصتا البحرين والكويت.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 12291.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.36% رابحًا 78.92 نقطة ليغلق عند مستوى 21837.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 183.5 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وهبطت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.97%، يليه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاعي المواد الأساسية، والطاقة بنسبة 0.39%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والسلع طويلة الأجل بنسبة 1.1%، 1.05%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.77%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي النقل، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.3%.

وقفز 135 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.58%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 9.07%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.18%، وتراجع 69 سهمًا على رأسها سهم "صدر" بنسبة 5.21%، ثم سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 4.99%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 3.63%، فيما تصدر سهم "اس تي سي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 515.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.54% خاسرًا 18.13 نقطة ليغلق عند مستوى 3320.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 116 مليون سهم محققة ما قيمته 286.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4625 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.31%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاعي العقارات، والخدمات بنسبة 0.68%، 0.52%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.34%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والمرافق العامة، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.96%، 0.79%، 0.31%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم على رأسها سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 1.92%، وتراجع 14 سهمًا بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.05%، فيما تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 49.9 مليون ورقة بقيمة 126.4 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.315% خاسرًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 9821.14 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.980 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 250.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة.

وانخفضت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.81%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، فيما ارتفعت قطاعات المرافق، التقديري للمستهلك، الاتصالات، والطاقة بنسبة 3.25%، 0.61%، 0.35%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 4.46%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.25%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 2.09%، وتراجع 29 سهمًا على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 5.56%، ثم سهم "شركة انفيتكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 4.64%، ثم سهم "شركة سواعد القابضة" بنسبة 4.29%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 323.9 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.07% خاسرًا 9.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13376.64 نقطة، وبلغ حجم التداول 246.5 مليون سهم بقيمة 593.1 مليون ريال عبر تنفيذ 18.9 ألف صفقة، وتراجع 20 سهمًا، وارتفع 24 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.83%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.47%، فيما ارتفعت قطاعات العقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.55%، 0.8%، 0.58%، 0.53%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.2% رابحًا 3.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 397.7 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 22.8% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.7%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 16.22% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.83%، 0.21%، 0.2%، على التوالي.

وصعد قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.22%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7732.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 5.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8626.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 6.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5871.74 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.9 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7593 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع اتصالات بنسبة 0.28%، قطاعات الصناعة، والطاقة، والتأمين بنسبة 0.19%، 0.16%، 0.12%، على التوالي، وأخيرُا قطاع العقار بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.15%.