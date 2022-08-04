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موسكو: شركة أمريكية شاركت فى تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية فى أوكرانيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:47 م
موسكو: شركة أمريكية شاركت فى تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية فى أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية، الفريق إيجور كيريلوف، إن إحدى الشركات الأمريكية شاركت فى تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية فى أوكرانيا وأوروبا الشرقية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية، أن إحدى الشركات التابعة لشركة American Labyrinth Global Health الأمريكية، وهي شركة Labyrinth Ukraine شاركت في مشروعي "UP-9" و"UP-10"، حيث تمت دراسة حمى الخنازير الإفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بينما ثبت أن هذه الشركة هي شركة تابعة للشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسوها هم موظفون سابقون في Metabiota، وهي الشركة المقاول الرئيسي لوزارة الدفاع الأمريكى في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية.

 

وأوضح رئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية، أنه كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديدات البيولوجية، قامت American Labyrinth Global Health، من بين أمور أخرى، بدراسة فيروسات كورونا وفيروس جدري القردة.


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