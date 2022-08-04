روسيا تنشر بيانات حول إجراء أبحاث بيولوجية لصالح الشركات الغربية بأوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقعها في الإنترنت، اليوم الخميس، إحاطة لرئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، عرض فيها نتائج تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.



وقال كيريلوف - في إحاطته، بحسب وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "لقد تم العثور على وثائق تؤكد على الأبحاث التي أجريت في أوكرانيا لعدة سنوات لصالح ما يسمى بـ Big Pharma، في مختبر المركز الطبي في منطقة روبيجنويه بجمهورية لوجانسك الشعبية".



وأضاف:" قامت الشركات الأمريكية والأوروبية بغرض تجنب مخاطر السمعة والتكاليف القانونية، بإجراء تجارب سريرية على المواطنين الأوكرانيين، وكانت رواتب المتطوعين في حدودها الدنيا، وكان يمكن التستر على الوفيات بسهولة"، مشيرا إلى أن الحكومة الأوكرانية استخدمت العسكريين والمواطنين المدنيين ذوي الدخل المنخفض ومرضى مستشفيات الأمراض النفسية لغرض التجارب.



وتابع رئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية:" شاركت إحدى الشركات الأمريكية في تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية"، مشيرا إلى أن إحدى الشركات التابعة لشركة American Labyrinth Global Health الأمريكية، وهي شركة Labyrinth Ukraine شاركت في مشروعي "UP-9" و"UP-10"، حيث تمت دراسة حمى الخنازير الإفريقية في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، بينما ثبت أن هذه الشركة هي شركة تابعة للشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومؤسسوها هم موظفون سابقون في Metabiota، وهي الشركة المقاول الرئيسي لـ "البنتاجون" في مجال الأنشطة البيولوجية العسكرية. وأكد المسؤول العسكري الروسي على أنه كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديدات البيولوجية، قامت شركة American Labyrinth Global Health، من بين أمور أخرى، بدراسة فيروسات كورونا وفيروس جدري القردة.