اليوم السابع
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مطران إيبارشية المنيا يترأس مهرجان "الروح القدس" لأبناء الإعدادية والثانوية

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:32 ص
مطران إيبارشية المنيا يترأس مهرجان "الروح القدس" لأبناء الإعدادية والثانوية الأنبا باسيلوس
كتب: محمد الأحمدى

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ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس اليوم، فعاليات مهرجان "الروح القدس" لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية، والثانوية، بخدمة التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط.

 

وأشرف على تنظيم فعاليات مهرجان مكتب التعليم المسيحى بالمنيا، بحضور عدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، احتوت المسابقات التنافسية على عدد من الأقسام المتنوعة مثل: الكتاب المقدس، العقيدة، الطقوس والألحان، بالإضافة إلى بعض الأقسام الأخرى.

 

جدير بالذكر أن هذا المهرجان التكويني يأتي في إطار حرص الأب المطران على دعم خدمة التربية الدينية بالإيبارشية.

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 الأنبا باسيلوس يتفقد المهرجان 

 

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جانب من تفقد المهرجان 

 

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الأنبا باسيلوس وسط الشباب  

 


الكنيسه الكاثوليكيه

ايبارشيه المنيا

الانبا إبراهيم إسحاق

مكتب التعليم المسيحى



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