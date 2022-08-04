اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:17 ص
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى، وتم نقل المتوفى إلي المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية على طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال وتم نقله إلي المستشفى. 
 
وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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