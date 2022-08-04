محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي بالرسوة

بورسعيد - محمد عزام

افتتح اللواء عادل الغضبان، بورسعيد، مساء الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل بورسعيد الجنوبي من تجاة الرسوة حيث شهد المحافظ عدد من العروض الفنية، خلال افتتاح أعمال تطوير المنطقة، وذلك على أنغام السمسمية وفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي. وفرقة مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبد الفتاح حافظ

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبي والمواجهة لشارع الرحاب بحي الضواحي، والتي تشهد رفع كفاءة على أعلى مستوى باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب، وامتداد لتطوير شارع عزمي، وامتداد لمشروع الميناء البري الجديد والحديقة الدولية.

وشملت أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي زيادة معدلات الإضاءة، وإقامة جداريات تعبر عن هوية وتاريخ بورسعيد تضم التصميمات الجمالية والتاريخية والمعالم الأثرية المميزة للمحافظة، فضلا عن ميدان يتوسطه تمثال لملاك يحمل شعلة.