اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي بالرسوة

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:07 ص
محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي بالرسوة جانب من الافتتاح
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح اللواء عادل الغضبان، بورسعيد، مساء الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل بورسعيد الجنوبي من تجاة الرسوة حيث شهد المحافظ عدد من العروض الفنية، خلال افتتاح أعمال تطوير المنطقة، وذلك على أنغام السمسمية وفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي. وفرقة مديرية الشباب والرياضة بقيادة عبد الفتاح حافظ 
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى تطوير ورفع كفاءة المنطقة الواقعة بمدخل بورسعيد الجنوبي والمواجهة لشارع الرحاب بحي الضواحي، والتي تشهد رفع كفاءة على أعلى مستوى باعتبارها تمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها من جهة الجنوب، وامتداد لتطوير شارع عزمي، وامتداد لمشروع الميناء البري الجديد والحديقة الدولية. 
 
وشملت أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي زيادة معدلات الإضاءة، وإقامة جداريات تعبر عن هوية وتاريخ بورسعيد تضم التصميمات الجمالية والتاريخية والمعالم الأثرية المميزة للمحافظة، فضلا عن ميدان يتوسطه تمثال لملاك يحمل شعلة.
 
 
المحافظ والنائب بالافتتاح
المحافظ والنائب بالافتتاح

المحافظ والقيادات التنفيذية
المحافظ والقيادات التنفيذية

قص الشريط
قص الشريط

فقرات فنية بالافتتاح
فقرات فنية بالافتتاح

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مدخل بورسعيد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة