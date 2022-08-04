محافظ بنى سويف يوجه بإجراء تحقيق فى بعض المخالفات بمراكز سمسطا وناصر والواسطى

بنى سويف هانى فتحى

شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات المتابعة الميدانية لمنظومة العمل بالوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التى تتماس مع احتياجات المواطن اليومية، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة، مثل: وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.



جاء ذلك خلال لقائه أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، لمناقشة واستعراض تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدات المحلية في قطاعات الصحة والزراعة والطب البيطري وغيرها من الخدمات والقطاعات الأخرى، وذلك ببعض المجالس القروية والوحدات الصحية والزراعية والبيطرية بمراكز سمسطا، والواسطى، وناصر



وتم المرور على الوحدات الزراعية والصحية قرى بأبوصير الملق ومعصرة أبوصير والوحدة المحلية بمازورة، والوحدتين الصحية والبيطرية بجزيرة أبوصالح، والذي أسفر عن رصد مجموعة من الملاحظات والسلبيات بعض أوجه التقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب والحضور وعدم تواجد بعض العاملين، فضلًا عن وجود بعض الإشغالات والتأخر في صيانة بعض المعدات والسيارات بالوحدات القروية ونقص في بعض المستلزمات الطبية بالوحدات الصحية ، وعدم توافر فني معمل بصحة أبوصير.



وقد كلف المحافظ د.محمد هاني غنيم مسؤولى الصحة والزراعة والطب البيطري ورؤساء المدن " كل فيما يخصه" بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدتها تقارير لجان المتابعة الميدانية ،وتكليف إدارات التفتيش المالي والإداري بالوحدات والمديريات بالمتابعة اليومية والدورية لمستوى الخدمات ومدى انتظام العمل،وتكليف رؤساء المدن المعنيين بسرعة رفع الإشغالات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين ، وتكليف الصحة بتوفير فني معامل بوحدة أبوصير الصحية ،والإفادة بتقارير وافية لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.