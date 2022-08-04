اليوم السابع
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الخميس، 04 أغسطس 2022 03:53 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادي الجديد يجري حركة تغييرات بين رؤساء ونواب المراكز بالمحافظة

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:29 م
محافظ الوادي الجديد يجري حركة تغييرات بين رؤساء ونواب المراكز بالمحافظة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، حركة تغييرات بين عدد من رؤساء المراكز شملت تكليف الدكتور ياسر محمود رئيسا لمركز بلاط نقلاً من رئاسة مركز الخارجة، جهاد متولي رئيسًا لمركز الخارجة نقلاً من رئاسة مركز بلاط، وعبد الناصر صالح رئيسًا لمركز باريس نقلاً من نائب أول رئيس مركز الخارجة. 
 
كما شملت الحركة تكليف المهندس عادل مراد مساعداً للسيد المحافظ لشئون المشروعات الزراعية وياسر عبد التواب نائب أول لمركز ومدينة الخارجة. 
 
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تصعيد بعض القيادات بالصفوف المعاونة وضخ دماء جديدة لتطوير الأداء بالقطاعات الخدمية بالمراكز بما يحقق خدمات أفضل للمواطنين وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظائف بالطرق القانونية.
 
 

 


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