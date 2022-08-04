محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية لبحث سبل التعاون

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بمكتبه بالديوان العام، وذلك فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة والجامعة لتحقيق التنمية المستدامة ،ورحّب محافظ المنوفية، برئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وقدم له التهنئة لتوليه المنصب.

تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء والتميز بمستوى الخدمات.

ومن جانبه،أكد اللواء ابراهيم ابو ليمون على أهمية التعاون والتنسيق التام بين الجامعة والمحافظة لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وأن الجامعة تعد إضافة قوية للتعليم الجامعي التكنولوجي بالمحافظة.

وأعرب عربى كشك عن سعادته باللقاء، مشيرًا الى حرص الجامعة على تطوير الخدمات وتحقيق جودة تعليمية متميزة ،مثمنًا جهود المحافظة والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين مبديًا استعداد الجامعة للمشاركة المجتمعية في مختلف المجالات بالمحافظة، مؤكدًا أن الجامعة ستكون شريكًا لمحافظة المنوفية في كافة أعمال التنمية والتطوير.