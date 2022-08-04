مجلس الشيوخ البولندي يقر خطة لمساعدة الأسر على شراء الفحم للتدفئة في الشتاء

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وافق أعضاء مجلس الشيوخ البولندي، بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، على خطة حكومية لمساعدة الأسر على شراء الفحم للتدفئة في الشتاء.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية البولندية (باب) أن الإجراء تم تمريره بأغلبية 98 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع عضو واحد عن التصويت في مجلس الشيوخ اليوم.



وسيعود التشريع - الذي أيده في وقت سابق مجلس النواب في البرلمان البولندي - الآن إلى مجلس النواب للتصويت النهائي بعد أن أدخل مجلس الشيوخ عددا من التعديلات على الاقتراح.



ومن المتوقع بعد ذلك أن يحصل التشريع على توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا ليصبح قانونا.



واقترحت الحكومة البولندية المحافظة الشهر الماضي بدلا لمرة واحدة لمساعدة الأسر على شراء الفحم لتدفئة المنازل وسط ارتفاع أسعار الطاقة.



وبموجب القانون، ستكون جميع العائلات التي تستخدم الفحم للتدفئة المنزلية مؤهلة للحصول على بدل لمرة واحدة بقيمة ثلاثة آلاف زلوتي بولندي (640 دولارا أمريكيا) لتغطية جزء من التكلفة.



وقد خصصت الحكومة البولندية حوالي 11.5 مليار زلوتي بولندي (2.46 مليار دولار أمريكي) للمبادرة، وفقا لمسؤولين.