اليوم السابع
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ماكرون فى الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت: لن أدع لبنان تنهار

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:10 م
ماكرون فى الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت: لن أدع لبنان تنهار حريق مرفأ بيروت
كتبت: هناء أبو العز

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة تحقيق العدالة وإظهار الأسباب وراء انفجار مرفأ بيروت قبل سنتين، معربا عن أسفه لكون التحقيق معلقا منذ أشهر عدة .
 
وأشار ماكرون في تصريحات نقلتها "لوريان لوجور":لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى العدالة، كذلك من أجل النهوض، موضحا أن فرنسا في هذا المجال أيضا ستستمر بمساعدة لبنان مع شركائها.
 
ورأى ماكرون أن التحقيق اللبناني المعلق منذ أشهر عدة يجب ان ينجز باستقلالية تامة وبمنأى عن أي تدخل سياسي.
 
وقال ماكرون:لن استسلم أبدا، لن أدع لبنان ينهار ويختفي، ورغم الرياح المعاكسة والصعوبات ساحافظ على هذا التوجه بحزم وواقعية وبراجماتية، مشيرًا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل بشأنه مع صندوق النقد الدولي يجب أن يطبق، لأنه يشكل مرحلة مهمة لترميم ثقة المستثمرين المفقودة بلبنان.
 
وكان الرئيس الفرنسي تحرك بشكل كبير بعد الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من 200 شخص، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقا دمارا واسعا بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة، حيث  زار لبنان بعد يومين على الانفجار وبعد شهر كذلك، ونظم بالاشتراك مع الأمم المتحدة ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان.
 
 
 

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