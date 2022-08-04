كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على صحة العين؟

كتبت فاطمة خليل

الكوليسترول مادة شمعية توجد في دم الإنسان، وهي ضرورية لبناء الخلايا السليمة، ومع ذلك من المهم أن نلاحظ أن المستويات العالية من الكوليسترول فقط هي التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بل يمكن أن يؤثر أيضًا على عينيك بشكل سلبي، وفي هذا التقرير نتعرف على تأثير ارتفاع الكوليسترول على العين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي يمكن أن يؤثر بها الكوليسترول على عينيك هي وجود رواسب دهنية صغيرة صفراء في الجلد حول عينيك غالبًا ما تتشكل في الجفون.

ارتفاع نسبة الكولسترول السيئ في الدم يمكن أن يسبب مشاكل عندما يبدأ في التجمع في عينيك.



ماذا يحدث عندما يتجمع الكوليسترول الضار في العين

هناك ثلاث علامات رئيسية تشير إلى تراكم الكوليسترول الضار في عينيك. وتشمل هذه:

- تتكون رواسب بيضاء ورمادية وصفراء حول القرنية

- رؤية ضبابية

- نتوءات صفراء حول العينين

في بداية هذه العلامات، يوصي الخبراء بإجراء اختبار ذاتي على الفور.

هذه العلامات غالبًا ما تؤدى إلى مشاكل أكثر حدة فى العين وتشمل: التنكس البقعى المرتبط بالعمر

تعرف الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة التنكس البقعي المرتبط بالعمر بأنه حالة شائعة تؤثر على الجزء الأوسط من رؤيتك وهو منتشر فى الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر ولا يسبب العمى التام، لكن يمكن أن يجعل أنشطة مثل القراءة والتعرف على الوجوه صعبة.

انسداد الوريد الشبكى ويعتقد الخبراء أن الضرر يمكن أن يكون ناتجًا عن البراريق - وهى رواسب صفراء صغيرة من الدهون التى تتجمع على شبكية العين. حالة العين الأخرى التي يمكن أن تنشأ بسبب تراكم الكوليسترول "الضار" في شبكية العين هي انسداد الوريد الشبكي.

شبكية العين هي طبقة رقيقة من الأنسجة تقع في الجزء الخلفي من عينيك تحول الضوء إلى إشارات إلى الدماغ ، ويحولها إلى بصر، وعندما يتم انسداد الوريد في الشبكية وتتشكل جلطات.

يمكن إزالة بعض الانسدادات، ما يؤدي إلى العمى الجزئي والمؤقت، ومع ذلك قد يعاني بعض الأشخاص من العمى الدائم. القرنية القوسية هي حالة أخرى للعين يجب الانتباه إليها القرنية هي سطح العين الرقيق والصافي الذي يغطي القزحية والبؤبؤ والحجرة الأمامية.

يحدث قوس القرنية عند كبار السن أو لمن تقل أعمارهم عن 40 عامًا، عندما يتكون الكوليسترول حول حافة القرنية وتترسب الدهون في القرنية المحيطية، ليس ارتفاع الكوليسترول فقط ، بل تشمل هذه الدهون أيضًا الدهون الفوسفورية والدهون الثلاثية.

ويسمى ارتفاع الكوليسترول في الدم بالمرض الصامت، لكن احذر من مؤشرات الألم في الساقين والذراعين، ومعظم حالات ارتفاع الكوليسترول لا تظهر عليها أعراض ولا يتم اكتشافها إلا عندما يذهب الشخص لإجراء فحص روتيني، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى أمراض مختلفة في الجسم، والتي يمكن أن تشير إلى وجود المرض.