كلاكيت للمرة الـ12.. البرازيل ترفع سعر الفائدة لـ13.75%.. والتضخم يواصل الصعود

فاطمة شوقى

رفع البنك المركزي البرازيلي (BCB) سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة إلى 13.75٪ ، وذلك في محاولة لكبح التضخم الذى يواصل الارتفاع.

وأشارت لجنة السياسة النقدية كوبوم (Copom)إلى أن تلك الزيادة تعتبر الأعلى منذ يناير 2017 ، موضحة أن هذا الارتفاع هو الـ12 على التوالي في المعدلات منذ مارس 2021، عندما بلغ السعر المرجعي Selic (المعدل المرجعي للبرازيل) 2٪، وذلك سعيا لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبية، وفقا لصحيفة "اوجلوبو" البرازيلية.

وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي البرازيلي ، "استمرت مجموعة المؤشرات التي تم نشرها منذ اجتماع اللجنة الأخير في إظهار النمو طوال الربع الثاني من العام ، مع انتعاش أقوى في سوق العمل مما توقعته اللجنة".

وشددت على أن تكلفة المعيشة في البرازيل لا تزال مرتفعة ، خاصة في ظل استمرار تقلب الأسعار وعدم وجود بعض السلع.

وبالتالي ، بناءً على مسح Focus ، فإن توقعات التضخم لعام 2022 و 2023 و 2024 تبلغ حوالي 7.2٪ و 5.3٪ و 3.3٪ على التوالي.

وفيما يتعلق بتوقعات مؤشر أسعار كوبوم ، "تبلغ 6.8٪ لعام 2022 و 4.6٪ لعام 2023 و 2.7٪ لعام 2024".

وقالت لجنة البنك المركزي البرازيلي بأنها تدرك أن الزيادة في المعدل المرجعي ، التي تمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضائها ، هي قرار "يعكس عدم اليقين حول سيناريوهاته وتوازن المخاطر مع تباين أكبر من المعتاد.

وأضاف "بالرغم من هدفه الأساسي المتمثل في ضمان استقرار الأسعار ، فإن هذا القرار يعني أيضًا تخفيف التقلبات في مستوى النشاط الاقتصادي وتعزيز التوظيف الكامل".