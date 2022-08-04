قلة النوم قد تؤذى أدمغة الأطفال.. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن أطفال المدارس الابتدائية الذين ينامون أقل من تسع ساعات كل ليلة يظهرون اختلافات كبيرة فى بعض مناطق الدماغ المسئولة عن الذاكرة والذكاء والرفاهية مقارنة بأولئك الذين يحصلون على ما بين 9 إلى 12 ساعة من النوم.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة زي وانج، أستاذ الأشعة التشخيصية والطب النووي في كلية الطب بجامعة ميريلاند، "وجدنا أن الأطفال الذين لم يناموا بشكل كافٍ، أقل من تسع ساعات في الليلة، في بداية الدراسة لديهم مادة رمادية أقل أو حجم أصغر في مناطق معينة من الدماغ المسئولة عن الانتباه والذاكرة مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بنوم صحي ."

وأضاف وانج في بيان صحفي للجامعة "استمرت هذه الاختلافات بعد عامين، وهي نتيجة مقلقة تشير إلى ضرر طويل الأمد لمن لا ينامون بشكل كافٍ".

ارتبطت هذه الاختلافات بمشاكل صحية عقلية أكثر خطورة، مثل الاكتئاب والقلق والسلوك الاندفاعى، لدى أولئك الذين حصلوا على القليل من النوم.

كما تم ربط النوم غير الكافى بصعوبات فى الذاكرة وحل المشكلات واتخاذ القرار.

ولتعزيز الصحة المثلى توصى الأكاديمية الأمريكية لطب النوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عامًا بالنوم من 9 إلى 12 ساعة كل ليلة.

وبالنسبة للدراسة الجديدة حلل الباحثون المعلومات التى تم جمعها من أكثر من 8300 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات ممن شاركوا في دراسة التطور المعرفي لدماغ المراهقين.

ونظر الباحثون في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، والسجلات الطبية، واستطلاعات رأي الأطفال وأولياء أمورهم في بداية الدراسة وعند إجراء فحص في سن 11 إلى 12 عامًا.

وهذه الدراسة المدعومة من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، هي أكبر تحقيق طويل المدى لصحة الطفل ونمو الدماغ في الولايات المتحدة.

واكتشف الباحثون أن المشاركين في مجموعة النوم الكافي يميلون إلى النوم بشكل تدريجي على مدار عامين، وهو أمر نموذجي مع دخول الأطفال مرحلة المراهقة، في حين لم يتغير المشاركون في مجموعة النوم غير الكافي بشكل كبير.

وأخذ الفريق أيضًا في الاعتبار عوامل مختلفة مثل دخل الأسرة والجنس وما إذا كانوا في سن البلوغ أم لا، والتي قد تؤثر على مقدار النوم الذي يحصل عليه الأطفال، وكذلك كيفية تطور أدمغتهم.

وتنصح الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الآباء بغرس عادات نوم صحية في أطفالهم تتضمن إعطاء الأولوية للنوم الكافي كعائلة، والحفاظ على جدول نوم منتظم، وتعزيز النشاط البدني أثناء النهار، وتقييد وقت الشاشات وتجنب الشاشات قبل النوم بساعة.