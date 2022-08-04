اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 07:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قرار أممى ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب فى مدرسة عامة

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:00 ص
قرار أممى ينتقد فرنسا على منع امرأة من ارتداء الحجاب فى مدرسة عامة الحجاب - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن فرنسا انتهكت المعاهدات الحقوقية بمنعها امرأة من ارتداء الحجاب خلال مشاركتها في دورة تدريبية بإحدى المدارس.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدمتها في العام 2016 مواطنة فرنسية من مواليد العام 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وقال محاميها سيفين غويز غويز لوكالة فرانس برس: "هذا قرار مهم يظهر أن فرنسا لديها عمل يجب القيام به في مجال حقوق الإنسان خصوصا في ما يتعلق بمسألة احترام الاقليات الدينية لاسيما الجالية المسلمة".

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين في العام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول.

لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس، رفض السماح لها بالدخول بسبب حظر الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية العامة.

وقالت اللجنة الأممية: "منعها من المشاركة في الدورة المهنية وهي بالحجاب يشكّل قيدا على حريتها الدينية بما يخالف حقوق الإنسان".


الحجاب

فرنسا

الامم المتحده

اخبار فرنسا

حقوق المحجبات



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. فرنسا تشهد هجوما على مركز للشرطة بالمولوتوف..وانفجار بمصنع كيماويات..وبايدن يواصل العزل.. وعبور أول سفينة حبوب من أوكرانيا.. وإطلاق أول هوية رقمية بتونس

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:00 ص

كنيسة سانت أوجينى تحفة معمارية بطراز فريد فى محافظة بورسعيد.. الأب صموئيل: يعود تاريخها لحفر قناة السويس.. يرجع اسمها للقديسة أوجيني وإمبراطورة فرنسا.. تحتوى على لوحات أثرية وتماثيل تعود للقرن الـ19.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:00 م

إصابة 8 أشخاص فى انفجار بمصنع كيماويات جنوب غرب فرنسا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:21 م

إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 26 إقليما بجنوب شرق فرنسا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:22 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة