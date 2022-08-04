قائد قوات الحماية الإشعاعية الروسى: وفاة رئيس فنزويلا الأسبق قد تكون ناجمة عن عقار أمريكى

كتب أحمد عرفة

أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف أنه وفقا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فإن وفاة الرئيس الأسبق هوجو تشافيز قد تكون ناجمة عن عقار أمريكي يسبب السرطان والأمراض المزمنة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، أن مادورو أعلن في 18 يوليو 2022 علنا تورط الولايات المتحدة في اغتيال رئيس الدولة السابق هوجو تشافيز، وحسب المعلومات الفنزويلية، منذ عام 2002، تعمل وكالات الاستخبارات الأمريكية على إيجاد طرق للقضاء على تشافيز، الذي انتهج سياسة مناهضة للولايات المتحدة، وتم الكشف عن محاولات الاغتيال بمشاركة موظفين في السفارة الأمريكية في كاراكاس.

وتابع قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، نقلا عن بيانات من الجانب الفنزويلي أن الولايات المتحدة نفذت أنشطة لابتكار عقاقير تسبب عند إدخالها لفترة وجيزة في الجسم أمراضا مزمنة وتؤدي إلى تطور أنواع مختلفة من السرطان.

وأوضح قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، أنه وفقا للجانب الفنزويلي، تم استخدام عقار مماثل لتسميم تشافيز من قبل كلوديا دياز، التي كانت جزءا من الوفد الرئاسي، وبمساعدة أجهزة المخابرات الأمريكية، غادرت فنزويلا وتم نقلها لاحقا إلى الولايات المتحدة من أجل تجنب الكشف المحتمل عن تفاصيل تعاونها مع أجهزة المخابرات الأمريكية.