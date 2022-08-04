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مارين لوبان: عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى إجبار الاقتصاد الروسى على الركوع

الخميس، 04 أغسطس 2022 03:47 م
مارين لوبان: عقوبات الاتحاد الأوروبى فشلت فى إجبار الاقتصاد الروسى على الركوع مارين لوبان
كتبت: هناء أبو العز

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قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، اليوم الخميس، إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع.
 
وكشفت لوبان، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا، وأنّ العقوبات تكللت بالفشل التام.
 
وأضافت: أعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها. لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية، بما في ذلك في فرنسا.
 
وتابعت: يجب القول إن العقوبات لم تتمكن من تركيع الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن الواقع تكرر عندما فرضت العقوبات على موسكو بسبب القرم، وأنه تبين بأننا ضحايا هذه العقوبات أكثر بكثير من روسيا، التي عثرت على دول أخرى لبيع منتجاتها.
 
يشار إلى أن معظم الدول الأوروبية تأثرت بهذه العقوبات، وخصوصاً في مجال الطاقة، حيث تم تخفيض صادرات روسيا من الغاز إلى الدول الأوروبية، بسبب نتائج العقوبات المفروضة على موسكو، ما سبب نقصاً في توفر الغاز وارتفاعاً كبيراً في أسعاره.

مارين لوبان

فرنسا

اوروبا

العقوبات الاقتصادية

روسيا

أوكرانيا



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