ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة بأسلوب الخطف فى مصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" حال سيره بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة)، وباستدعائه قرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجئ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتفه المحمول وفرا هاربين، وأضاف بقيامه بتحرير محضر بالواقعة، وبتكثيف التحريات تم تحديد مرتبكى الواقعة وتبين أنهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المشار إليها "ملك وقيادة أحدهما" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة، كما أقرا بارتكابهما (11) حادث سرقة بذات الأسلوب، كما أضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليهما بالبيع لدى عملائهم "سيئوا النية" (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين.. كما تم بإرشادهم ضبط (الهواتف المحمولة المستولى عليها).. باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها، واتهموهما بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.