صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. وتنفيذ صفقة بيع "بلتون"

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 9666 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1763 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 11919 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 3912 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 1890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2782 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة بلتون المالية القابضة، المصدرة وذلك لعدد 259.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 384.8 مليون جنيه.

وقررت إدارة البورصة، السماح بالتحرك السعري يومياً على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك اعتباراً من جلسة تداول اليوم الخميس، وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، علمًا بأن الورقة المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقًا للقائمة المدرجة بها.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، نقل التعامل على أسهم شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية من نظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة إلى نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة اعتبارا من بداية جلسة التداول الأحد المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 10/06/2018، وعلى الأخص المادة (4)، والبند (6) من المادة (5) من هذا القرار، وكذلك المادة (8) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة بقرار رئيس البورصة المصرية رقم (839) لسنة 2018 بتاريخ 25/07/2018 بشأن متطلبات استمرار التعامل بنظام الأوامر بعد تعديل بيانات الإصدار.

أعلنت شركات ابن سيناء فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، إيديتا للصناعات الغذائية، شراء الأولى 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، شراء الثانية 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.38%، شراء الثالثة 500 ألف سهم، شراء الرابعة عدد 604.4 ألف سهم بنسبة 0.084% من رأسمال الشركة، على التوالي.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الشرقية-إيسترن كومباني، العربية لإدارة وتطوير الأصول، البدر للبلاستيك 3 ملايين سهم، 1836 سهم، 2.1 مليون سهم، 94 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 32.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مصر لصناعة الكيماويات، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، تعليم لخدمات الإدارة، شركة مستشفى كليوباترا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 214 ألف سهم، 400 سهم، 9.7 ألف سهم، 2622 سهم، 19.8 ألف سهم، 84 ألف سهم، 5758 سهم، 200 ألف سهم، 2 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 208 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم ياسر فاروق السعيد العدوي عدد 47.8 مليون سهم بسعر 0.61 جنيه بقيمة إجمالية 29.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.212% إلى 0.9015%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت الشركة مبيعات بلغت 3.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.28%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 468 مليون جنيه مقارنة مع 283 مليون جنيه بنسبة نمو 65.37%.