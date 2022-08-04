حافظ على قولونك.. اعرف أعراض متلازمة الأمعاء المتسربة

كتبت ميرفت رشاد

ربما سمعت أن أمعاءك بما فى ذلك القولون جزء مهم من جهاز المناعة، لكن ماذا يعنى ذلك بالضبط؟ عندما تضعف هذه المنطقة وتتحلل، يمكن أن تسبب "متلازمة الأمعاء المتسربة"، ومجموعة من الأعراض غير المريحة ومشاكل صحية خطيرة محتملة، وهذه هى العلامات تشير إلى وجود تسرب فى القناة الهضمية، وفقًا للأطباء، بحسب ما نشره موقع eatthis.

س: ما هو تسرب الأمعاء؟

عندما تصبح القناة الهضمية "متسربة" تنكسر بطانة القناة الهضمية نفسها، ما يخلق فجوات أو ثقوبًا عندما يحدث هذا، ويمكن لجزيئات الطعام غير المهضومة، والكائنات الحية الدقيقة التي قد تكون ضارة والسموم التي يتم التخلص منها عادة من خلال البراز أن تدخل إلى مجرى الدم مسببة مجموعة من الأعراض.

تشمل أعراض الأمعاء المتسربة عادةً ما يلي:

عدم انتظام البراز ، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك

التشنج في البطن

انتفاخ أو عسر هضم

الحساسيات الغذائية

آلام الجسم

تغيرات في المزاج

إعياء وتعب

س: ما المخاطر الصحية لمتلازمة الأمعاء المتسربة؟

إذا لم يتم علاج الأمعاء المتسربة، فقد تصبح شديدة في بعض الحالات، وقد تصبح بطانة الأمعاء التالفة في الجسم أقل قدرة على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، ما يؤدى إلى سوء التغذية، ويقول الخبراء إن هذا يمكن أن يسبب ضبابًا في الدماغ والتعب ومشاكل في الجلد والعين وضعف العظام، وتغيرات في المزاج، ويمكن أن تسبب الأمعاء المتسربة التهابًا في جميع أنحاء الجسم وقد ارتبطت بأمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض الغدة الدرقية.

س: كيف تحافظ على قوة القولون؟

يقول الخبراء إن أفضل الطرق لتجنب تسرب الأمعاء والحفاظ على قوة القولون تناول نظام غذائي يركز على الفواكه والخضراوات والألياف، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والأطعمة المصنعة بشكل كبير، وتجنب الاستخدام المستمر للأدوية المضادة للالتهابات وتجنب الإفراط في تناول الطعام أو المضادات الحيوية.

ويقول الخبراء إن نظام Low FODMAP الغذائي هو نموذج لنظام غذائي جيد للأمعاء، فقد يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة مثل الفراولة ، والتوت ، والتوت ، والسبانخ ، واللفت ، والشاي الأخضر ، وحتى الشيكولاتة الداكنة على منع أو تقليل اختلالات الأمعاء، قد تكون البروبيوتيك مفيدة أيضًا في إعادة بناء ميكروبيوم الأمعاء الصحي.