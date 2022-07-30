نصائح مهمة لعلاج انتفاخ القولون.. أبرزها ممارسة الرياضة بانتظام

كتبت نهير عبد النبى

انتفاخ البطن من المشاكل المزعجة التي يعانى منها الكثيرون ويسبب الم وضيق شديد، و انتفاخ البطن المفرط يمكن أن يكون محرجًا ويجعلك تشعر بعدم الارتياح تجاه الآخرين ومع ذلك ، يمكن السيطرة عليه من خلال تغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك.

وحسب ما ذكره موقع nhsinform عندما تبتلع الطعام أو الماء أو اللعاب، فإنك تبتلع أيضًا كميات صغيرة من الهواء ، والتي تتجمع في الجهاز الهضمي، ويمكن أن تتراكم الغازات أيضًا عند هضم الطعام، و يحتاج الجسم إلى التخلص من التراكم عن طريق إخراج الريح (الغازات) أو التجشؤ (التجشؤ).

في بعض الأحيان قد لا تلاحظ مرور الرياح لأن معظم الغازات عديمة الرائحة وغالبًا ما يتم إطلاقها بكميات صغيرة، و عادة ما يكون لانتفاخ البطن رائحة كريهة فقط إذا كانت تحتوي على غازات لها رائحة ، مثل الكبريت ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه من الطبيعي أن تشم رائحة الغاز أحيانًا.

يمكن أن يحدث انتفاخ البطن المفرط بسبب ابتلاع هواء أكثر من المعتاد أو تناول طعام يصعب هضمه يمكن أن يكون أيضًا مرتبطًا بمشكلة صحية أساسية تؤثر على الجهاز الهضمي ، مثل عسر الهضم المتكرر أو متلازمة القولون العصبي (IBS) .

لا توجد إرشادات طبية تحدد التردد الطبيعي أو الحجم الطبيعي لانتفاخ البطن ربما تكون أفضل شخص لتقييم الأعراض الخاصة بك،راجع طبيبك إذا كان انتفاخ البطن مزعجًا بشكل خاص - على سبيل المثال ، إذا كنت تخرج غازات كريهة الرائحة بشكل متكرر.

يجب عليك أيضًا زيارة طبيبك إذا واجهت أعراضًا إضافية مثل:

-آلام البطن والانتفاخ المستمر

-نوبات متكررة من الإسهال أو الإمساك

-فقدان الوزن غير المبرر

علامات العدوى ، مثل ارتفاع درجة الحرارة والقيء والقشعريرة وآلام المفاصل وآلام العضلات

قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على مشكلة صحية أكثر خطورة وقد تتطلب فحوصات .

يمكن عادةً السيطرة على انتفاخ البطن المفرط عن طريق إجراء تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك ، مثل:

-تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب انتفاخ البطن

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة

-الأكل والشرب ببطء

-ممارسة الرياضة بانتظام

هناك أيضًا بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية والتي يمكن أن تساعد إذا كان انتفاخ البطن مزعجًا ، مثل أقراص الفحم أو سيميثيكون.