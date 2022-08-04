بيان للأمم المتحدة: 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الغذائية تبحر غدا من موانئ أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال بيان لمنظمة الأمم المتحدة، إن هناك 3 سفن أخرى محملة بالحبوب الغذائية تبحر غدا من موانئ أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، الخميس، إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع.

وكشفت لوبان، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا، وأنّ العقوبات تكللت بالفشل التام.

وأضافت: أعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها. لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية، بما في ذلك في فرنسا.