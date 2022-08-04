اليوم السابع
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انخفاض إنتاج البن فى كولومبيا بنسبة 22% خلال يوليو 2022

الخميس، 04 أغسطس 2022 11:18 ص
انخفاض إنتاج البن فى كولومبيا بنسبة 22% خلال يوليو 2022 البن
فاطمة شوقى

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كشف الاتحاد الوطني لمزارعي البن في كولومبيا أن إنتاج الحبوب سجل انخفاضًا بنسبة 22 ٪ في يوليو 2022.

وأشار الاتحاد الوطنى الكولومبي  إلى أن إنتاج البن وصل في الشهر السابع من العام الجارى  إلى 944 ألف كيس من القهوة الخضراء وزنها 60 كيلوجرامًا ، مقارنة بأكثر من 1.2 مليون كيس تم إنتاجها في نفس الشهر من عام 2021، حسبما قالت صحيفة "بالورا" الكولومبية.

وأوضح أنه خلال الأشهر الـ12 الماضية فإن الإنتاج تجاوز 12 مليون كيس، وهذا الرقم أقل بنسبة 10٪ مقارنة بحوالي 13.4 مليون كيس تم حصادها في الفترة السابقة.

وفي عام القهوة (أكتوبر 2021 - يوليو 2022) ، تم إنتاج ما يقرب من 9.9 مليون كيس ، وهو رقم أقل بنسبة 12٪ من الرقم الذي تم تقديمه قبل عام.

من ناحية أخرى ، أفاد الاتحاد أن صادرات البن انخفضت حتى الآن هذا العام بنسبة 1٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 6.9 مليون كيس وزن 60 كجم ، مقارنةً بنفس عدد الأكياس التي تم طرحها في الأسواق الدولية قبل عام تقريبًا.

في يوليو وحده ، انخفضت نسبة التصدير للخارج بنسبة 14٪ لتصل إلى مليون كيس ، وبلغت في عام القهوة 10.2 مليون كيس، وهذا يعني أنه تم تسجيل 4٪ أقل مقارنة بما تم تصديره في نفس الفترة من الفترة السابقة.

 


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القهوة

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