الممثل الدائم الجديد للمملكة العربية السعودية يقدم أوراق اعتماده

كتبت : هند المغربي

تلقى أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أوراق اعتماد الممثل الدائم الجديد لدى الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية، عبد العزيز الواصل.

ووفق بيان الأمم المتحدة قبل تعيينه الأخير، عمل الواصل كسفير وممثل دائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، منذ نوفمبر 2016، ومنذ انضمامه إلى السلك الدبلوماسي، ركز بشكل أساسي على الشؤون المتعددة الأطراف وشؤون حقوق الإنسان ، وهي المجالات التي يتمتع فيها بخبرة واسعة.

وأشار البيان الى انه شغل منصب نائب رئيس البعثة في سفارة المملكة العربية السعودية في لندن لأكثر من ثلاث سنوات. كما تم تعيينه في سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا، بعد أن بدأ مسيرته المهنية كمحاضر جامعي ، نشر الواصل العديد من المقالات حول القضايا الاجتماعية والسياسية المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار البيان ان ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية، ودرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.