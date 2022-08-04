المفوضية الأوروبية ترحب بدعوة "إيكاو" لروسيا التوقف عن انتهاك قواعد الطيران المدنى

كتبت: هناء أبو العز

رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، بقرار منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، التابعة للأمم المتحدة، بدعوة الاتحاد الروسي إلى الكف فوراً عن انتهاكات قواعد الطيران الدولى، حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدنى حول العالم.

وذكرت المفوضية فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن، أن قرار إيكاو يُشير إلى انتهاك المجال الجوي لأوكرانيا منذ بداية العمليات العسكرية الروسية إلى الانتهاك المُتعمد والمستمر للعديد من متطلبات السلامة في محاولة من الحكومة الروسية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبى، وتشمل هذه الإجراءات التسجيل المزدوج غير القانونى فى روسيا لطائرات مسروقة من شركات التأجير والسماح لشركات الطيران الروسية بتشغيل هذه الطائرات على مسارات دولية دون شهادة صلاحية صالحة للطيران، وهى شهادة السلامة اللازمة.

وقالت أدينا فاليان، مفوضية النقل بالاتحاد الأوروبى: من الضرورى للغاية أن تدافع جميع البلدان عن النظام الدولى القائم على قواعد الطيران، من أجل سلامة الركاب وأفراد الطاقم، لاسيما وأن روسيا تواصل عدم احترام القواعد الأساسية للطيران الدولى وإصدار تعليمات لشركات الطيران للعمل ضد هذه القواعد، لذلك، نحن نرحب بإدانة مجلس الإيكاو الواضحة، والتي تعكس خطورة الإجراءات التي اتخذتها روسيا.

وأكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى جميع الإجراءات الأخرى ذات الصلة، هو وقف العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وفى هذا السياق، أرحب بتقرير منظمة الطيران المدنى الدولى، الذى يشير إلى مثال آخر على تجاهل روسيا الصارخ للقواعد والمعايير الدولية، مما يعرض حياة الناس للخطر، بمن فيهم المواطنون الروس.

وكانت منظمة الطيران المدني الدولي أبلغت أمس دولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة بشأن عدم احترام روسيا الصارخ لقانون الطيران الدولي الحاسم، وعزمها بعرض القضية على جمعيتها العامة المقبلة، التي ستنعقد في الفترة من 27 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2022.