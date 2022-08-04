المعمل المركزى لمياه الشرب بالشرقية يجتاز اختبارات تجديد شهادة "الأيزو 17052"

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تجديد شهادة "الأيزو 17052" للمعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق وذلك للدورة الثالثة على التوالي بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الايجاك الدولية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و 11 محطة معالجة للصرف الصحي وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق والحاصل علي تجديد شهادة " الأيزو 17052 " بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

يذكر أن المعمل المركزي لمياه الشرب يضم اربعة معامل داخلية تشمل المعمل غير العضوي والمسئول عن قياس كل المركبات غير العضوية في المياه , و المعمل العضوي والذي يقوم بقياس كل المركبات العضوية في المياه , والمعمل الميكروبيولوجي والذي يقوم بإجراء التحاليل المكروبيولوجية للتأكد من خلو مياه الشرب من الملوثات البكتيرية المؤدية للأمراض، والمعمل الباراسيتولوجي والبيولوجي والذي يقوم بفحص الطفيليات وبويضات الديدان المسببة للأمراض وذلك للوقوف علي جودة المياه في مراحلها المختلفة حتي تصل للمستهلك.