اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 07:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق يعلن الإطاحة بخمسة إرهابيين فى محافظة السليمانية

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:20 م
العراق يعلن الإطاحة بخمسة إرهابيين فى محافظة السليمانية الجيش العراقى - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية.

وقال رسول، في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "الإرهابيين، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب من محكمة تحقيق نينوى".

 

العراق

الجيش العراقى

محافظة السليمانية

الحكومة العراقية

اللواء يحيى رسول



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة