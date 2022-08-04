العراق يعلن الإطاحة بخمسة إرهابيين فى محافظة السليمانية

وكالات

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الخميس، عن الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية.

وقال رسول، في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بعملية نوعية امتازت بالدقة والسرعة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بخمسة عناصر إرهابية في محافظة السليمانية".

وأضاف، أن "الإرهابيين، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب من محكمة تحقيق نينوى".