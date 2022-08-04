اليوم السابع
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الزراعة: تحصين مليون و449 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية حتى 2 أغسطس

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:30 ص
الزراعة: تحصين مليون و449 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية حتى 2 أغسطس تحصين الماشية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.
 
أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و449 ألف و69 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 744 ألف و627 رأس أبقار، 365 ألف و557 رأس جاموس، 290 ألف و761 رأس أغنام، 48 ألف و124 رأس ماعز" حتى 2 اغسطس الجاري.
 
وتحصين مليون و286 ألف و882 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 633 ألف و466 رأس أبقار، 355 ألف و590 رأس جاموس، 248 ألف و859 رأس أغنام، 47 ألف و214 رأس ماعز، 1753 راس جمال " حتى 2 اغسطس الجاري أيضا.
 
وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.
 

الزراعة

الخدمات البيطرية

الحمى القلاعية

الوادي المتصدع



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