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الخارجية الروسية ساخرة من واشنطن: نقترح على بلينكن إمساك لافروف من بنطاله

الخميس، 04 أغسطس 2022 09:16 م
الخارجية الروسية ساخرة من واشنطن: نقترح على بلينكن إمساك لافروف من بنطاله المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن يمسك وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في كمبوديا، بنظيره الروسى سيرجى لافروف من بنطاله، وفقا لروسيا اليوم.

 

يأتي هذا بعدما قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه إذا أراد أنتونى بلينكن لقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فسوف يمسك لافروف من "زر قميصه".

 

وردت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على التصريحات قائلة: هل حاولتم إمساكه من ربطة عنقه؟ مضيفة هناك أيضا السروال.

 

وقبلها أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيلتقى نظيره الروسى سيرجى لافروف فى كمبوديا، حسبما ذكرت شبكة العربية.

 

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد أن يبحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تبادل السجناء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: لقد كان أنتونى بلينكن نشطا للغاية في هذه القضية منذ البداية، ولا شك في أنه إذا أتيحت له الفرصة للتحدث مع سيرجى لافروف، فسوف يفعل ذلك.


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