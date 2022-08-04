البيت الأبيض: بلينكن يلتقى نظيره الروسى سيرجى لافروف فى كمبوديا

وقالت هوا "ليس لدى وزير الخارجية الصيني أي خطط للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على الرغم من أن كليهما يحضر الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية الآسيان والاجتماعات ذات الصلة في بنوم بنه هذا الأسبوع".

ويرى مراقبون قرار وانج يي بهذا الشأن كإشارة تعكس مدى غضب الصين من "الاستفزازات" الأمريكية، بحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

ومن المقرر أن يحضر وانج اجتماعات مع وزراء خارجية الآسيان ودول شرق آسيا من اليوم وحتى بعد غد الجمعة، والتي ستركز على الأمن الإقليمي والتنمية، وكذلك كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين المتزايدة التي تأتي مع جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية