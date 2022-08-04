الأمم المتحدة: الموانئ الأوكرانية تعتزم تصدير الأسمدة الزراعية

كتبت : هند المغربي

أفاد بيان للأمم المتحدة أنه تستأنف ثلاثة موانئ في أوكرانيا تصدير ملايين الأطنان من القمح والذرة والمحاصيل الأخرى "في وقت تتزايد فيه معدلات انعدام الأمن الغذائي عالميا"، بالإضافة إلى شحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية من أوكرانيا، أوضح البيان أن المبادرة تعتزم أيضا تصدير الأسمدة التي يحتاجها مزارعو العالم، "تحت المراقبة الدقيقة".

يأتي ذلك تماشيا مع مبادرة حبوب البحر الأسود بالشراكة مع الأمم المتحدة والتي سهلها الأمين العام في 22 يوليو، تتجه سفينة من اوكرانيا إلى ميناء طرابلس في لبنان محمّلة بـ 26,527 طنا من الذرة، وهي أول سفينة تغادر بموجب مبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تكون هذه هي الأولى من بين العديد من السفن التجارية التي تتحرك بما يتماشى مع المبادرة التي تم التوقيع عليها، وأن ذلك سيجلب الاستقرار والإغاثة اللذين تمسّ الحاجة إليهما للأمن الغذائي العالمي، خاصة في السياقات الإنسانية الأكثر هشاشة.

وفي تطور ذي صلة، حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو جروسي، من أن الحرب في أوكرانيا "تهدد أحد أكبر برامج الطاقة النووية في العالم".

تحدث المسؤول الأممي في المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، قائلا إنه تم انتهاك ركائز الوكالة الدولية السبع للسلامة والأمن النوويين، ودعا إلى السماح لفريق من الخبراء والمفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المحطة النووية.