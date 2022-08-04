اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 أغسطس 2022 10:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى

الخميس، 04 أغسطس 2022 10:18 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الخميس 4-8-2022 بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 19.05 للشراء، 19.11 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.07 جنيه للشراء،19.13 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.03جنيه للشراء، 19.13جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.04 جنيه للشراء.
  
19.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.05 جنيه للشراء.
 
19.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء.
 
19.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.03 جنيه للشراء.
 
19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.07 جنيه للشراء.
 
19.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.10 جنيه للشراء.
 
19.13 جنيه للبيع.

اسعار الدولار

الدولار

الدولار اليوم

الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة