إصابة 3 سيدات فى حادث انقلاب توك توك ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 3 سيدات، اليوم الخميس، في حادث انقلاب توك توك بطريق بهبشين في دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بتلقيه بلاغ بانقلاب مركبة توك توك بطريق بهبشين بداىرة المركز ووقوع إصابات،



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من حكمت عويس محمد، 60 سنة، مصابة اشتباه كسر في الذراع الأيسر، وايمان احمد عبد الرحيم، 47 سنة، اشتباه كسر في القدم اليمنى، ونجلاء محمد ابو زيد، مصابة كدمات بالجسم متفرقة.









