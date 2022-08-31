‫وزير الرى يعقد اجتماع اللجنة التوجيهية العليا بالأسبوع العالمى للمياه بستوكهولم

كتبت أسماء نصار

ترأس الدكتور سويلم الإجتماع الثالث للجنة التوجيهية العليا لجناح المياه ، بحضور ممثلى عدد من الدول والمنظمات الدولية، وذلك على هامش فعاليات " الإسبوع العالمى للمياه " والمنعقد حالياً بالعاصمة السويدية ستكهولم واستعراض الموقف الحالي للإعداد للجناح سواء من الناحية الفنية أو اللوجيستية، حيث تم إعداد جناح بمساحة 250 مترا مربعا في المنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ.

كما سبق التوافق على قواعد إختيار العروض الفنية المشاركة في الجناح ، وفتح باب استقبال العروض الفنية من يوم 15 اغسطس وحتى 15 سبتمبر، كما تم عرض الأنشطة التحضيرية للجناح خلال اسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث سيضم الأسبوع آخر إجتماع للجنة التوجيهية وإجتماع آخر للشركاء المعنيين.

والتقى سويلم سلطان رايموزودا - منسق المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه ومبعوث المياه والمناخ لجمهورية طاجكستان ورئيس "المنظمة الدولية لإنقاذ بحر آرال" ، حيث تم مناقشة جهود التعاون المشترك بين مصر وطاجيكستان في تنظيم الأحداث الاممية الخاصة بالمياه وخاصة "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك ، حيث أشاد الدكتور سويلم بالدور الفعال لدولة طاجيكستان في مجال الإعداد لهذا المؤتمر الهام والذى يتم تنظيمه بقيادة مشتركة من دولتى هولندا وطاجيكستان.

ورحب سويلم بالتطور المتنامى في التعاون بين مصر وطاجكستان في مجال المياه ، كما توجه بالدعوة للجانب الطاجيكي للمشاركة في إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء المناقشات والمشاركة بدور أساسي وفعال في كافة الفعاليات بما يبرز دور مصر الرائد في الإعداد لأجندة المياه العالمية.

ومن جانبه أشاد سلطان بالتعاون القائم بين الشركاء الدوليين بقيادة وزارة الموارد المائية والري لتنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، مع الإشارة لمشاركة الجانب الطاجيكي بشكل مكثف هذا العام في إسبوع القاهرة الخامس للمياه بإعتباره منصة إقليمية هامة لنقل رسائل دول الندرة المائية وكونه حدث تحضيري هام لقمة المناخ COP27، وتوقعه بوجد مشاركة دولية كبيرة بفعاليات إسبوع القاهرة ومؤتمر المناخ للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة لقضايا المياه وتأثيرات التغيرات المناخية على المياه.

كما التقى سويلم كارل هيرمان جوستاف رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) و وزير المياه والزراعة وإستصلاح الأراضي الناميبي ، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره لدور "مجلس وزراء المياه الأفارقة" في تعزيز التعاون لمجابهة التحديات المائية التى تواجهها دول القارة الإفريقية ، خاصة في ظل النمو السريع للسكان والتأثير السلبى لتغير المناخ على المياه ، ومؤكداً على حرص مصر على دعم التنمية بكافة الدول الافريقية وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، ومشيرا إلى أن مصر ستتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة للدورة القادمة خلال عامى 2023 و 2024 ، حيث ستسعى مصر لتعزيز أوجه التعاون بين مختلف الدول الإفريقية ، كما تم مناقشة مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانات التعاون المستقبلية في مجال الموارد المائية والري.

وإلتقى سويلم, كاترينا دي البوكياركي المدير التنفيذي لمنظمة المياه والصرف الصحي للجميع SWA ، حيث توجه الدكتور سويلم بدعوتها لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه والتي ستتقدم بها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشتمل على محور خاص عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع ، كما أشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمنظمة في تنظيم بعض الأنشطة بجناح المياه المزمع عقده بقمة المناخ خصوصا في مجال تأثير التغيرات المناخية علي أداء الخدمات الخاصة بالمياه والصرف الصحي ، ومن جانبها أكدت السيدة كاترينا على حرص المنظمة على المشاركة بفاعلية في أنشطة إسبوع القاهرة الخامس للمياه من خلال الجلسة رفيعة المستوي الخاصة بحوار السياسات بدول الندرة المائية ، والتي تُعد جلسة تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه.

كما إلتقى سويلم، تون سيجيرين ممثل مؤسسة دلتارس الهولندية ، حيث تم إستعراض مجالات التعاون العديدة بين مصر وهولندا في مجال المياه ، وأعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لتطوير التعاون المشترك مع مؤسسة دلتارس في مختلف المجالات الفنية لتقديم حلول تقنية حديثة في مجالات تخطيط وادارة الموارد المائية ، وطرح بدائل حديثة في مجال تأهيل الترع.

كما إلتقى سويلم، يوهانس كولمن الخبير بالمنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث تم بحث آخر مستجدات موقف مبادرة التكيف بقطاع المياه والمقرر اطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم وإستعراض الخطوات المستقبلية لتفعيل المبادرة.