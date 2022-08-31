وفد وكالة الطاقة الذرية عقب وصوله زابورجيا: نسعى لتفادى حادث نووى

وكالات

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الأربعاء، أن بعثة الوكالة تسعى إلى "تفادي حادث نووي" في محطة زابورجيا

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تساعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا النووية في وقف ما تمارسه كييف من ابتزاز نووي واستفزازات تهدد بوقوع كارثة نووية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "نعول على أن تساعد زيارة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر إجراؤها اليوم إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية في قطع الطريق أمام سلطات كييف في سعيها لإحداث كارثة نووية ووقف الابتزاز النووي".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، أعلن في وقت سابق أن فريقا من مفتشي الوكالة توجه إلى محطة زابوروجيا النووية عبر كييف.