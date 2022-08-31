هيئة الحشد الشعبي بالعراق تعلن مقتل قيادي فى تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب الموصل

اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مقتل قيادي فى تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب محافظة الموصل.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الهيئة قولها في بيان صحفي مقتضب، مساء الثلاثاء، أنها تعلن مقتل ما يسمى "والي قاطع نينوى"، بتنظيم داعش الإرهابي جنوب الموصل.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة مساء الثلاثاء على أن السلاح يجب أن يوضع تحت سلطة الدولة.
وقال رئيس الوزراء العراقي -حسبما نقلت قناة الاخبارية العراقية - "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصـر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".
وأوضح أن الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم، يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء.
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