محافظ المنيا يتابع تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى ويبحث تشغيل المجزر الآلى

المنيا- حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرى المحافظة، حيث بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى بقرية صفط الخمار، لخدمة حوالى 3500 عميل بالقرية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا والمهندس عمر عبد الشافى مدير منطقة المنيا للغاز الطبيعى وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وجه المحافظ بحصر الشوارع المتاخمة والتى لم يصلها خدمات الصرف الصحى، تمهيدا لدراسة توصيل خدمات الصرف الصحى ويليها شبكات الغاز الطبيعى باعتباره مصدر نظيف للطاقة يٌقَدم للمواطن بشكل حضارى ولائق وبسعر مناسب.

كما تفقد " القاضى " المجزر الآلى بقرية بنى أحمد، والذى تم تطويره ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، لتحويل 5 مجازر يدوية بالمحافظة إلى مجازر نصف آلية وهى مجزر بنى أحمد، ملوى، طمبدى، مغاغة وسمالوط.

بحث المحافظ خلال جولته بالمجزر الإجراءات الخاصة ببدء أعمال تشغيله، بحضور الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى، وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات ودفع العمل بها والاستفادة من تشغيلها لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى محافظ المنيا خلال جولته بعدد من المواطنين، حيث استمع إلى جميع المشاكل والطلبات ووجه بحلها، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوصيل جميع الخدمات لأهالينا فى كافة القرى بدون استثناء، حيث تعمل المحافظة على تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية بالتوازى مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى المدرجة.

وفى ختام جولته، توقف المحافظ أمام عدد من المواقع الجارى تنفيذ أعمال البناء بها، حيث حرص على مراجعة التراخيص الخاصة بها، وتأكد من صلاحية التراخيص واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بها، وأكد المحافظ أن أعمال البناء مستمرة فى جميع القرى والعزب والنجوع بمراكز المحافظة بشرط أن تكون التراخيص داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرى وليس خارجها، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.



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جانب من المتابعة



جانب من المتابعة



جانب من المتابعة