"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية لـ 1805 مواطنين بقرية قلندول بملوى

المنيا- حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية قلندول بمركز ملوى، خلال يومي 29 و30 من أغسطس الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1805 حالة مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت مختلف التخصصات، وتم إجراء 409 حالة جراحة و314 حالة اطفال و249 باطنة و116 نساء و111 اسنان و143 أنف واذن و411 جلدية و52 تنظيم أسرة، ، الى جانب انه تم عمل 157 تحاليل مختلفة، وعمل 41 حالة موجات صوتية، و عمل 15 حالة اشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 110 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 136 متردد، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة.



القوافل الطبية



القوافل الطبية



القوافل الطبية