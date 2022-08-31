محافظ الشرقية يشدد على إزالة الإعلانات المخالفة وتقنين أراضى أملاك الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمقدم محمود وحش عضو هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، والعقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين وممثلين عن شرطة المرافق والحماية المدنية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الإعلانات، حيث تمت الإشارة إلى أنه في خلال شهر يوليو الماضي تم إزالة 547 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 356 إعلان وذلك حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ ملفي أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذين الملفين حيث انتهت من تحرير 10730 عقدا، وذلك للحفاظ على المال العام، كما تم توضيح إجمالي المتغيرات ولاية المحافظة في الفترة من 22 / 7 / 2022 حتي 29 / 8 /2022 والتي بلغت 225 متغير تم الرد علي 201 متغير.