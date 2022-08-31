ما هو الاضطراب ثنائى القطب؟

كتبت نهير عبد النبى

الاضطراب ثنائى القطب هو حالة صحية عقلية تتميز بتغيرات شديدة فى المزاج، وحسب ما ذكره موقع healthline فله بعض الأعراض الرئيسية وهى:

- نوبات من الهوس ، أو مزاج مرتفع للغاية

- نوبات من الاكتئاب ، أو مزاج متدني

وتشمل المصطلحات القديمة للاضطراب ثنائى القطب الهوس الاكتئابى ومرض ثنائى القطب.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاضطراب ثنائى القطب: الاضطراب ثنائى القطب من النوع الأول، والاضطراب ثنائى القطب من النوع الثانى، واضطراب المزاج الدورى.

ثنائى القطب

يتم تعريف الاضطراب ثنائى القطب من خلال ظهور نوبة هوس واحدة على الأقل، وقد تواجه نوبات الهوس الخفيف، وهى أقل حدة من نوبات الهوس، أو نوبات اكتئاب كبرى قبل وبعد نوبة الهوس.

- القطبين الثانى

يعانى الأشخاص المصابون بالاضطراب ثنائى القطب من النوع الثانى من نوبة اكتئاب كبرى تستمر أسبوعين على الأقل لديهم أيضًا نوبة هوس خفيف واحدة على الأقل تستمر نحو 4 أيام.

دوروية المزاج

يعانى الأشخاص المصابون باضطراب المزاج الدورى من نوبات الهوس الخفيف والاكتئاب، تتضمن هذه النوبات أعراضًا أقصر وأقل حدة من الهوس والاكتئاب الناجمين عن الاضطراب ثنائى القطب من النوع الأول أو الاضطراب ثنائى القطب من النوع الثانى، معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يعانون من الأعراض لمدة شهر أو شهرين في كل مرة.



أعراض الاضطراب ثنائى القطب عند النساء مقابل الرجال يتم تشخيص الرجال والنساء بالاضطراب ثنائي القطب بأعداد متساوية تقريبًا. ومع ذلك قد تختلف الأعراض الرئيسية للاضطراب حسب الجنس، وتميل النساء المصابات بالاضطراب ثنائى القطب إلى تلقى التشخيص فى وقت لاحق من الحياة، غالبًا في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر، وفي بعض الحالات قد يلاحظون الأعراض لأول مرة أثناء الحمل أو بعد الولادة كما أنه من المرجح أن يتم تشخيصهم بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني أكثر من تشخيصهم بالاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.

بالإضافة إلى ذلك ، تميل النساء المصابات بالاضطراب ثنائي القطب إلى الشعور بما يلي:

نوبات الهوس المعتدلة

نوبات اكتئاب أكثر من نوبات الهوس