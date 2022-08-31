اليوم السابع
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ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية نتيجة زيادة الأحمال فى المرج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:59 م
ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية نتيجة زيادة الأحمال فى المرج حريق شقة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
 
وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
 

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