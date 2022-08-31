اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بالعربية بتجارة عين شمس

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:00 ص
لطلاب التنسيق.. شروط التقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بالعربية بتجارة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس شروط برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية للعام الجامعى 2022- 2023، وتتمثل شروط التقديم فيما يلى : 
 
- أولوية القبول في البرنامج للطلاب المرشحون من مكتب التنسيق أو المحولون إلى كلية التجارة - جامعة عين شمس، طبقا للطاقة الاستيعابية بما يخدم أهداف البرنامج .
 
-  يقبل البرنامج الطلاب الحاصلون على الحد الأدني لقطاع كليات التجارة بالجامعات الحكومية المصرية من خلال تقدم الطالب بطلب على منصة التحويلات المركزية في حالة وجود طاقة استيعابية بالبرنامج 
 
- لا يحق للطلاب المقبولين بالبرنامج التقدم إلى أى برنامج آخر بالكلية
 
- الطلاب المقبولون بالبرنامج يجب أن يقوموا بسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من تاريخ إعلان نتيجة القبول ، وفى حالة عدم القيام بذلك سوف يتم استبدال الطالب بمن يليه فى قائمة الانتظار.

جامعه عين شمس

تجاره عين شمس

كليه تجاره عين شمس

شعبه اللغه العربيه

شعبه الدراسه باللغه العربيه ساعات معتمده

برنامج الساعات المعتمده باللغه العربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة