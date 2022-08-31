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كشف ملابسات تدوال فيديو لسيدة تشكو الاستيلاء على مشغولاتها بروض الفرج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:12 م
كشف ملابسات تدوال فيديو لسيدة تشكو الاستيلاء على مشغولاتها بروض الفرج متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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كشف أجهزة الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً شكوى إحدى السيدات من قيام كريمتها بالإستيلاء على مشغولاتها الذهبية. 

 

وتبين قيام الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر) بتحرير محضر بقسم شرطة روض الفرج بالقاهرة تتضرر فيه من (كريمتها – مقيمة بدائرة القسم) وذلك لإستيلائها على منقولاتها والمشغولات الذهبية الخاصة بها أثناء إستضافتها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (لها معلومات جنائية)، وبمواجهتها أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، قررت بوجود خلافات بينهما وإدعاء والدتها قيامها بسرقة مشغولاتها الذهبية لإجبارها على الإنفاق عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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