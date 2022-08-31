ضبط عنصر إجرامى شديد الخطور بالجيزة

تمكنت قوات الأمن بوزارة الداخلية من القبض على عنصر إجرامى، وعلى الفور حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، وسبق إتهامه فـى 8 قضايا منها "مخدرات - سلاح - إطلاق أعيرة نارية - سرقة – ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليه فـى عدد 6 قضايا منها "إطلاق أعيرة نارية - سلاح نارى - سرقة – ضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "إطلاق أعيرة نارية، مخدرات") بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف المذكور بمحل إختبائه وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة "هيروين – حشيش – إستروكس" – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وسيارة ملاكى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والسيارة لإستخدامها لترويج المواد المخدرة على عملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.