ضبط تاجر مخدرات بحوزته 17 كيلو جرام من مخدر الهيدرو والهيروين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته 17 كيلو مخدرة بقصد الاتجار والتربح بدائرة مركز أبوكبير.



البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من " محمد ع ال " 33 عاما عاطل مقيم بندر ابوكبير، وسبق اتهامه فى عدد 2 قضية ضرب افضى لموت ومخدرات، آخرهم القضية رقم 8393 لسنة 2013 جنايات قسم ثانى الزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش،تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، تم ضبطه بحوزته 15 كيلو من مخدر الهيدرو، كيلو و500 جرام هيروين، و500 جرام لمخدر الشابو، وبندقية خرطوش عيار 12 ماركة شوت جن.



وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 12817 جنايات ابوكبير لسنة 2022 وتم،إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.



وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.