زاخاروفا: موسكو تبذل قصارى جهدها لنجاح مهمة وكالة الطاقة الذرية بزابوروجيا

أ ش أ

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن فريق بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طريقه إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية، مؤكدة أن موسكو تبذل قصارى جهدها لضمان نجاح الزيارة وأمانها.



وقالت زاخاروفا، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية : "وفقًا لمعلوماتنا، فإن فريق الوكالة في طريقه إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية"، مُضيفة أن الجانب الروسي يقوم بكل ماهو ضروري من أجل نجاح هذه المهمة.



كما أشارت إلى أن المهمة ستتم بقيادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، موضحة أنه يتم الإعداد لتلك المهمة منذ ثلاثة أشهر.



وأضافت :"نأمل أن يكون ممثلو الوكالة، الذين من المتوقع أن يصلوا إلى محطة الطاقة قريبًا، قادرين على فحص الوضع على الأرض بشكل مفصل، لتقييم عواقب الضربات الأوكرانية اللإنسانية على الأشياء والمنشآت الموجودة في هذا الموقع، وللتأكد من أن المعلومات التي يقدمها الجانب الروسي بشكل شبه يومي حول الوضع المتزايد الخطورة في محطة "زابوروجيا" صحيحة تمامًا".



كما شددت على إيمان روسيا بـ"موضوعية ومهنية" مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أن هذه هي مهمتها وهدفها الأساسي.



وأضافت زاخاروفا أن محاولات الجانب الأوكراني في عرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتكثيف الهجمات على هذا الموقع، واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل متزايد، تنفي كل التصريحات التي أدلى بها النظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يُزعم فيها اهتمام كييف بزيارة جروسي إلى زابوروجيا.

وأوضحت: "نأمل ألا تؤتي خطط الاستراتيجيين الأوكرانيين لعرقلة مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخرى ثمارها، وأن تتم المهمة".



كما أكدت الدبلوماسية الروسية أن وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية سيمكن من تحسين الوضع وإجبار القوات الأوكرانية على"العودة إلى رشدها" ووقف قصف محطة الطاقة والأراضي المجاورة للأبد.