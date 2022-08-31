رئيس جامعة أسيوط: الأولوية لأصحاب المجموع الأعلى كمعيار للمفاضلة بين الطلاب

أسيوط ــ هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على أن إجراءات تقديم الطلاب للإلتحاق بالدراسة بالجامعة الأهلية تسير وفق قواعد محددة وفى إطار من الشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الأولوية حسب التنسيق بالمجموع كمعيار أساسى للمفاضلة بين الطلاب المتقدمين للدراسة بكليات جامعة أسيوط الأهلية.

جاء ذلك خلال تفقد سيادته لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية من الراغبين فى التقدم للدراسة بجامعة أسيوط الأهلية فى المقر المخصص لذلك بمركز تسويق الخدمات الجامعية بالمبنى الإدارى لجامعة أسيوط وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة وشوكت صابر أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين مصطفى حسن ووائل محمود وطاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى أنه تم مساء الأمس الثلاثاء غلق باب التقدم للالتحاق بالجامعة الأهلية من خلال التنسيق الإلكترونى عن طريق مكتب التنسيق المركزى على الموقع الذى خصصته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر رسمياً أن يعقب ذلك إعلان أسماء الطلاب المقبولين بجامعة أسيوط الأهلية ثم يلى ذلك بدء فحص أوراق طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية لقبول 10% منهم من إجمالى العدد المقبول بكل كلية على حدا وذلك وفق المجموع الأعلى.

وخلال تفقد الدكتور أحمد عبد المولى لتوافد الطلاب وأولياء أمورهم للاستفسار عن جامعة أسيوط الأهلية أوضح سيادته إلى أنه جارى بدء الدراسة بسبعة كليات وهى الطب والجراحة العامة والهندسة والعلوم التطبيقية وكلية طب الأسنان والصيدلة والبحوث الدوائية وكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى وكلية العلوم الإدارية والمالية وكلية الألسن واللغات التطبيقية فضلاً عن 12 برنامجاً دراسياً فى عدد من المجالات العلمية والنظرية، مشيداً بالجهد المبذول من قبل القائمين على العمل بمكتب تسويق الخدمات الجامعية لاستقبال الطلاب والإجابة على استفساراتهم والتيسير على أولياء الأمور الملتحقين بالدراسة بالجامعة الأهلية وتعريفهم بأهم المعلومات الخاصة بالجامعة وبرامج الدراسة بها.



استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية



استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والشهادات الأجنبية